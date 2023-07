Une dermato conseille un cosmétique indispensable pour prendre l’avion

Hydrater et se protéger du soleil

Sa routine de voyage comprend plusieurs étapes. La première, et principale, est de mettre de la crème solaire SPF50 et de fermer le volet du hublot parce qu’ils ne sont pas tous équipés d’un filtre anti-UV. «Une heure d’avion a le même effet que 20 minutes d’exposition au soleil» , précise-t-elle. Ces chiffres ont été publiés dans une étude parue dans la revue médicale «JAWA Dermatology», en 2015. Il est préférable de renouveler l’application toutes les heures.

Ensuite, elle recommande de porter des bas ou des chaussettes de contention pour éviter les jambes lourdes et favoriser la circulation sanguine. D’ailleurs, les médecins conseillent d’en porter lorsqu’un vol dure plus de 4 heures. Enfin, Lindsey Zubritsky hydrate sa peau avec du baume à lèvres ainsi qu’une brume et un masque pour le visage. En effet, l’air dans la cabine est sec et a tendance à déshydrater l’épiderme.