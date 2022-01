Brésil : Une dernière année de mandat compliquée pour Jair Bolsonaro

Entre problèmes de santé, popularité au plus bas, reprise du Covid et économie faiblarde, le président brésilien Jair Bolsonaro a commencé, à l’hôpital, une dernière année de mandat difficile.

À l’attaque de neuf mois cruciaux, au plus mal dans les sondages, le chef de l’État s’est rétabli sans avoir eu besoin d’être opéré et a tenu à montrer qu’il était en bonne forme, plaisantant au sujet des recommandations médicales d’une diète sévère et d’exercices physiques. «La vie continue. Je vais essayer de suivre les recommandations du médecin et de ma femme, qui me regarde de travers. J’ai du mal à me contrôler», a-t-il déclaré, vêtu d’un maillot de football, avant de quitter l’hôpital, assurant qu’il allait maintenir tous ses engagements prévus ces prochaines semaines.