Christian Levrat

Une dernière assemblée de parti numérique et des remerciements

Le président démissionnaire du Parti socialiste suisse a ouvert sa dernière assemblée des délégués samedi. Les débats se sont tenus en direct sur Youtube.

«Si l’on m’avait dit, il y a tout juste six mois, que me dernière assemblée des délégués comme président se tiendrait par voie électronique, je ne l’aurais évidemment pas cru», a dit le président Christian Levrat samedi devant les délégués en ligne, via Youtube. L’élection de la succession de Christian Levrat se fera lors du prochain congrès du PS, les 17 et 18 octobre prochains.