Votations du 26 septembre - Une «dernière ligne gauche» avant de dire si les riches doivent casquer

La votation approche à grands pas mais une question reste encore en suspens. Au juste, si c’est oui le 26 septembre, qui exactement va payer des impôts en plus? C’est devenu l’enjeu principal de la campagne pour la votation sur l’initiative «99%» de la Jeunesse socialiste. Les débats portent bien peu sur les questions morales ou pragmatiques de savoir s’il est juste et efficace de taxer lourdement les riches pour redistribuer les richesses. À la place, chaque camp fait comme s’il lisait dans une boule de cristal. «Seul le 1% des plus riches paiera plus», dit-on d’un côté. «C’est faux, les PME et les propriétaires seront touchés», rétorque-t-on de l’autre.

Or, il n’est pas listé de quels gains on parle. Les intérêts et les dividendes, cela semble clair. Mais si un propriétaire d’une entreprise la vend, y sera-t-il soumis aussi? Pour les initiants, il sera facile de définir tout cela et de ne pouvoir cibler que les plus riches des résidents en Suisse. À droite, par contre, on agite le spectre de l’État confiscatoire et la débâcle économique. Comme souvent, on va donc voter sur un principe, celui de surtaxer les riches… en ayant surtout débattu de son application possible, mais bien moins du fondement de ce même principe.