Drame de Stresa (I) : Une dernière photo d’Eitan, puis la tragédie

Quelques minutes avant la chute du téléphérique dimanche, la famille du petit garçon a envoyé une photo de lui à des proches vivant en Israël. L’enfant a repris connaissance mercredi.

Au premier coup d’œil, l’image ressemble à n’importe quelle photo de vacances en famille. En réalité, elle porte le poids d’une épouvantable tragédie. En T-shirt rouge, la main droite posée sur son cœur, Eitan profite de la vue que lui offrent la montagne et les arbres baignés de soleil. Fuyant les missiles et les explosions, ses arrière-grands-parents maternels sont arrivés trois jours plus tôt d’Israël. Pour se changer les idées, toute la famille profite d’une promenade idyllique au-dessus du lac Majeur.