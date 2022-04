Freestyle – Une dernière semaine de haut vol pour les freestylers

Sur la Plaine-Morte, Sarah Höfflin estime avoir rempli le contrat. «J’ai essayé de me pousser le maximum possible, en sachant que j’ai plus du double de l’âge de certaines jeunes», lâche-t-elle avec un sourire. Et parmi ces jeunes, il y a de quoi se réjouir. La Japonaise Reira Iwabuchi a profité de l’événement pour réaliser le premier triple salto avant 1260 du freestyle féminin. La Canadienne Laurie Blouin l’a suivie, pour claquer une performance aussi impressionnante.

Mathilde Gremaud n’aurait raté l’événement pour rien au monde. La Fribourgeoise, double médaillée des JO de Pékin, est venue clore sa folle saison. «Ici, il y a toujours une bonne ambiance, du fun, des modules un peu différents ce qui permet de skier autrement», explique-t-elle. L’effort des shapers - ceux qui construisent les sauts et rampes - est reconnu et apprécié. Les freestylers recherchent constamment à nourrir leur créativité. Toujours plus libérés, toujours plus efficaces, toujours plus professionnels: rien ne semble leur faire plus plaisir que des lignes de sauts inédites mais praticables. La pluie a quelque peu modifié les plans et les a obligés à s’essayer à d’autres disciplines à partir du jeudi.