Espace : Une des dernières fusées Ariane V a décollé de Kourou

Il s’agit de réduire la fracture numérique sur le Vieux-Continent. Il doit offrir un service comparable aux réseaux à fibre optique en termes de performances et de coûts. L’engin est volumineux, puisqu’il pèse 6,4 tonnes et mesurera 8,8 mètres de haut en configuration finale, ce qui fait de lui le plus grand satellite construit par Thales Alenia Space.