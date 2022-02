Presse : Une des grandes plumes du «Canard enchaîné» aurait été un espion de l’Est

Durant la guerre froide, Jean Clémentin, journaliste à l’hebdo satirique français, aurait œuvré en sous-marin pour les services secrets tchécoslovaques, révèle une enquête de «L’Obs».

L’un des piliers de l’hebdomadaire satirique français «Le Canard enchaîné» a travaillé dans les années 1960 pour les services secrets de la Tchécoslovaquie, alors vassale de l’Union soviétique, affirme mardi l’hebdomadaire français «L’Obs». Et ce, pendant plus d’une décennie.

Nom de code: «Pipa»

Entre 1957 et 1969, «Pipa» (son nom de code) a «remis pas moins de 300 notes, au cours de 270 rencontres en France et à l’étranger. Il a également participé activement – et consciemment – à trois opérations de désinformation, en publiant dans «Le Canard enchaîné» des articles conçus par la StB», affirme l’enquête. «Il a même été envoyé à Londres et à Bonn (ndlr: alors capitale de l’Allemagne de l’Ouest) par le service secret dans le but de récolter des renseignements.»