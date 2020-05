États-Unis

«Une des nuits les plus magiques de ma vie»

Un photographe a filmé des dauphins nageant à travers des algues bioluminescentes. Un spectacle éblouissant.

«Cela faisait plusieurs heures que nous étions sortis et lors de notre trajet de retour, deux dauphins sont enfin apparus et l’incroyable spectacle lumineux a commencé», raconte l’Américain sur Instagram. Quelques minutes après, plusieurs autres dauphins se sont joints à ce bal féerique, devant les yeux émerveillés du photographe. «Une des nuits les plus magiques de ma vie», confie-t-il sur le réseau social.