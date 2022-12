Kosovo-Serbie: Une des principales frontières fermée, des Kosovars de Suisse déroutés 

Les tensions autour de la frontière entre la Serbie et le Kosovo ne prennent pas le chemin de l’apaisement. Mardi soir, «des criminels serbes ont bloqué le poste-frontière à Merdare», a écrit le ministère des Affaires étrangères du Kosovo sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un des principaux passages pour les Kosovars installés en Suisse et en Europe de l’Ouest pour rejoindre leur pays d’origine par la route.

Mercredi matin, le site suisse d’information pour la communauté albanophone lecanton27.ch a écrit que «des milliers» de personnes étaient bloquées à cette frontière alors qu’elles cherchaient à rentrer au Kosovo pour les fêtes de fin d’année. Selon le site, ces personnes auraient alors fait face à l’hostilité de Serbes. «Elles sont menacées, insultées et maltraitées par des gangs serbes et des mercenaires russes, est-il écrit. Les émigrants, parmi lesquels de nombreux Suisses, demandent l'aide de Berne et de l'ambassade de Suisse à Belgrade pour échapper au mal.»

Le DFAE suit la situation

Du côté du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les informations données par le site ne sont pas passées inaperçues mercredi matin. «Le DFAE – y compris nos ambassades à Belgrade et à Pristina – n'a reçu jusqu'à présent aucune demande de citoyen suisse qui serait bloqué à la frontière entre le Kosovo et la Serbie ou en difficulté dans l’un de ces deux pays», répond-il, renvoyant notamment aux conseils aux voyageurs «continuellement mis à jour» sur le site et qui pointent les risques liés aux tensions dans le nord du Kosovo et au sud de la Serbie, où des «fermetures de frontières sont possibles».