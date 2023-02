Angleterre : «Une descente imparable vers la médiocrité»

En Angleterre, les courses de chevaux abandonnent tout dress code. Certains sont choqués, craignant que costumes, robes et beaux chapeaux ne laissent la place à des tenues moins glamour.

Les spectaculaires chapeaux des courses hippiques anglaises pourraient petit à petit se faire la malle. AFP

Au placard, les chapeaux extravagants et les hauts-de-forme? L’organisateur de quelques-unes des plus grandes courses hippiques d’Angleterre a annoncé l’abandon des dress codes, afin de rendre ces événements «plus accessibles et inclusifs». De quoi choquer les plus traditionalistes. The Jockey club, qui est derrière quinze courses, dont celles de Cheltenham, Aintree et Epsom, encourage désormais les visiteurs à s’habiller pour se sentir «à l’aise et en confiance». Le changement prend place «avec effet immédiat».

Lors de certaines courses, il est demandé aux hommes de porter cravate et veste de costume, aux femmes une robe, une jupe ou un pantalon de costume avec chapeau. Les courses sont le rendez-vous des pimpantes, des femmes avec bibi avec des styles difficilement imaginables dans un autre cadre.

«Les courses de chevaux ont toujours été un sport apprécié par des gens de tous les milieux, et il est vraiment important pour nous d’être accessible et inclusif», a expliqué, jeudi, le directeur de The Jockey club, Nevin Truesdale. «Nous espérons qu’en n’imposant plus aux gens des règles sur comment s’habiller ou ne pas s’habiller, nous pouvons aider à souligner que les courses sont vraiment pour tout le monde», a-t-il ajouté. «Nous pensons que les gens s’amusent davantage quand ils se sentent décontractés.»

Maillots de foot interdits

Seules exceptions: les gens n’auront pas le droit de porter des robes ou des tenues «offensantes», vulgaires ou des maillots de football. Nevin Truesdale précise que «bien sûr» ce changement «ne signifie pas» que The Jockey club «décourage les gens de s’habiller chic pour un jour aux courses s’ils le veulent». Ils veulent «donner le choix aux gens», qui sont aussi invités «à garder en tête les défis que pose régulièrement la météo britannique!»

Le directeur admet aussi qu’il y a déjà un nombre important d’événements sans dress code. Il veut désormais qu’il n’y ait plus d'«ambiguïté».

Ascot épargné

Mais cette annonce n’a pas plu au journal conservateur «The Daily Telegraph». «Pendant plus de 200 ans, une journée aux courses représentait l’opportunité parfaite, pour les spectateurs, de montrer leurs plus chics, leurs plus spectaculaires vêtements», est-il écrit avec nostalgie. «Les bibis élaborés, les chapeaux haut-de-forme, les costumes trois pièces pourraient disparaître.»

Pour un ancien directeur de course interrogé dans le journal, ce changement représente une «descente imparable vers la médiocrité». Mais qu’il se rassure: au Queen Elizabeth II Stand, à Epsom, des dress codes seront toujours exigés le jour du Derby. Et ces changements ne concernent pas Royal Ascot, la plus célèbre des courses.