Cyclisme: Une deuxième équipe «suisse» dans les pelotons pros

La formation Q36.5 Pro Cycling Team, mardi lors de sa présentation à Zurich.

Le projet, qui n’a pas fait énormément de bruit en amont, est sérieux. L’équipe, dévoilée au Kongresshaus de Zurich, est cornaquée par Doug Ryder. Cet ancien cycliste professionnel d’aujourd’hui 51 ans est bien connu dans le milieu de la petite reine. Il avait notamment créé une formation à la fin des années 90. Celle-ci était devenue MTN Qhubeka en 2011, elle avait pris le départ de plusieurs Tours de France et avait fait partie du World Tour.

Le conseiller technique de cette nouvelle structure parle aussi pour la crédibilité du projet. Il s’agit de Vincenzo Nibali, vainqueur notamment de la Grande Boucle en 2014, mais aussi du Tour d’Italie à deux reprises (2013 et 2016) et de la Vuelta (2010). Les sponsors, ensuite, parleront aux Helvètes, avec notamment Breitling et l'UBS, mais aussi Mercedes. La marque Scott fournira les bicyclettes.



La Q36.5 Pro Cycling Team a d’ores et déjà mis 24 coureurs de 13 nationalités différentes sous contrat. Parmi eux, des noms bien connus comme Jack Bauer (NZ), Gianluca Brambilla (Ita) ou encore Tobias Ludvigsson (Suè). Trois Suisses feront partie de l’aventure: l’ancien de la Groupama-FDJ Matteo Badilatti, Fabio Christen, grand frère de la "pépite" Jan, ainsi que le puissant vététiste Filippo Colombo, médaillé d’argent des derniers Mondiaux de short track l’été dernier.

Formation se disant écoresponsable

"Nous courons en tant qu’équipe pour redéfinir l’avenir du cyclisme. L’innovation et le progrès nous poussent à défier les normes en place, à penser au-delà de ce qui existe déjà. Nous testons, nous apprenons et nous réinventons. L’équipe fonctionne comme un banc d’essai pour une nouvelle génération de vêtements de course, afin qu’ensemble, nous puissions passer à l’échelon supérieur en termes de performances cyclistes," a expliqué dans un communiqué Luigi Bergamo, PDG de Q36.5 et également président de l’équipe cycliste professionnelle.



Cette formation "suisse", mais au fort accent italien (7 coureurs transalpins dans l’effectif) se targue d’être particulièrement écoresponsable. Elle a indiqué que toutes ses tenues de courses étaient composées de tissus italiens et confectionnées à la main dans un rayon de 350 km autour du siège de Bolzano. Le cuissard des athlètes est fait à 100% de fils recyclés et les maillots à 70%. Il n’y a donc pas que Ryder et Nibali à s’être recyclés au sein de cette nouvelle troupe.