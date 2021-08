JO de Tokyo - Une deuxième finale pour Kambundji, «c’est exceptionnel»

La longue et éreintante journée de Mujinga Kambundji s’est terminée avec un large sourire, lundi à Tokyo.

Mujinga Kambundji est inarrêtable. Avant les JO de Tokyo, aucune sprinteuse suisse ne s’était jamais qualifiée pour les finales olympiques du 100 m et 200 m. Eh bien désormais, c’est chose faite dans les deux distances, avec à chaque fois la Bernoise dans le coup.

« C’est extraordinaire, a-t-elle réagi avec un immense sourire. Ça a été une longue journée, avec ces deux courses. J’étais un peu fatiguée, il faisait très chaud, du coup je ne m’attendais pas à grand-chose. Et puis, le niveau sur 200 m est beaucoup plus haut qu’il y a deux ans à Doha (ndlr: où elle avait été médaillée de bronze des Mondiaux). C’est ce qui rend c ette performance exceptionnel le . »