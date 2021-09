Vaud - Une deuxième meute de loups dans le canton

Pas de meute identifiée dans les Alpes

A l’heure actuelle, dans les Alpes vaudoises, 28 moutons, six chèvres et un veau ont été tués depuis le début de la saison d’estivage lors d’attaques attribuées au loup. «Toutes ces attaques, qui se concentrent dans le secteur allant de l’Hongrin aux Ormonts, sont le fait d’individus isolés. D’ailleurs, leur présence dans les Alpes n’est pas nouvelle. Nous n’avons aucune preuve de l’existence d’une éventuelle troisième meute. Et ces attaques ne peuvent pas non plus être attribuées à la meute de Vouvry (Chablais valaisan)», détaille Sébastien Beuchat. En outre, dans le Jura vaudois, le bilan se chiffre à onze bovins et quatre chèvres.