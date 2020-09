Le Conseil des États rajeunit et se féminise. Et cela a des conséquences. Après Céline Vara (Verts/NE), dont la naissance du deuxième enfant est prévue pour la fin de l’année, c’est Johanna Gapany (PLR/FR) qui a annoncé qu’elle attendait un un heureux événement. Le terme est prévu pour début janvier 2021, informe «Le Matin Dimanche».

Entre carrière et maternité

La politicienne de 32 ans élue l’an passé n’imagine pas que cela impactera sa carrière: «Vous avez d’un côté l’horloge biologique qui tourne, et de l’autre une carrière qui décolle avec des opportunités qui s’ouvrent. Je crois qu’il faut arrêter de vouloir choisir entre l’un et l’autre, et intégrer ces deux composantes», a-t-elle confié à nos confrères.

«Il y a aujourd’hui des possibilités de concilier travail et famille, autant pour les hommes que pour les femmes. C’est dans l’intérêt de la société, de l’économie, et j’espère que notre expérience permettra à chacune et à chacun d’imaginer que la conciliation est possible, poursuit-elle. Ce que je vis, beaucoup de femmes le vivent quotidiennement. Et des hommes aussi. Ce choix d’avoir un enfant, je l’ai fait avec mon mari. Et nous sommes tous les deux prêts à relever ce défi».