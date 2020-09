Lors de son lancement, en mai dernier, personne n’aurait imaginé un tel engouement. Le jeu «CoronaQuest» avait simplement été imaginé comme un outils pédagogique destiné à accompagner les élèves vaudois lors de la rentrée qui a suivi le confinement. «On est aujourd’hui à plus de 340'000 parties jouées, majoritairement en Suisse, mais on voit que le jeu a aussi du succès en France, aux USA, en Grande Bretagne, au Portugal, en Espagne, ou en Allemagne. Et des enseignants roumains nous ont contactés. Ils ont traduit toutes les cartes. Nous avons donc une 11e langue à disposition», se réjouit Julien Schekter, responsable communication du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.