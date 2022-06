Canton de Vaud: «Une diminution des moyens est ressentie dans plusieurs écoles»

«Lors de la législature 2017-2022, le budget du DFJC a progressé, deux ans de suite, plus vite que celui de l’État. C’est inédit sur les vingt dernières années et révélateur des moyens consentis pour la formation», a déclaré lundi la conseillère d’État sortante Cesla Amarelle, à l’heure de dresser le bilan de l’évolution de l’école vaudoise.

Mais «les enseignants ne perçoivent pas cette augmentation. Au contraire, une diminution des moyens est ressentie dans plusieurs établissements», soulève le président de la Société pédagogique vaudoise (SPV), Gregory Durand. Il pointe un «décalage entre le discours politique et les mesures mises en place» à l’école obligatoire.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Des priorités à revoir

En cinq ans, quatre gros chantiers ont été mis sur les rails: l’éducation numérique dès la 1P, le renforcement de la Loi sur l’enseignement (LEO), la valorisation de la formation professionnelle et l’école à visée inclusive. «Malgré leur importance, tous n’étaient pas la priorité des enseignants. L’accompagnement des élèves reste la première», poursuit Gregory Durand, qui reproche au DFJC de ne pas avoir construit avec toutes les parties prenantes. «Plus on rajoute des priorités, moins il y en a. Et cela a certainement contribué à une perte de sens pour les enseignants», ajoute-t-il.