Zurich: Une directive européenne prive les visiteurs de la vue

Depuis avril, trois nouveaux bateaux, propulsés par un moteur électrique, sont en service à Zurich. La compagnie de navigation du lac de Zurich (ZSG) promet aux touristes que l’on peut s’asseoir tout près de l’eau et profiter de la vue grâce aux toits vitrés. Mais les visiteurs déchantent. «Soit les sièges sont trop bas, soit les fenêtres latérales sont placées trop haut. Quand on est assis dans le bateau, on voit tout au plus la chaîne de l’Üetliberg ou le ciel», commente un touriste. Les monuments, la rive ou d’autres parties de la ville ne sont visibles que si l’on se lève. Or, cela n’est pas autorisé!

La compagnie est au courant de ces critiques. Elle explique: «La hauteur pour se tenir debout dans les anciens bateaux de la Limmat était de 1,85 mètre. En raison des normes minimales en vigueur dans l'Union européenne, elle a passé à 1,95 mètre», explique Sonja Randjelovic, porte-parole de la compagnie. Cela signifie que les sièges se retrouvent plus bas. «De plus, en raison de la loi sur l’égalité des personnes handicapées, il n’est plus possible de construire les hautes plates-formes sur lesquelles les sièges étaient montés sur les anciens bateaux de la Limmat», poursuit-elle. Enfin, à cause des batteries et des moteurs, la disposition des sièges a dû être modifiée.