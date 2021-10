Lausanne – Une discrète entrée pour Plateforme 10

Le projet du nouveau bâtiment d’accueil de Plateforme 10 complétera et agrandira le poste directeur existant.

À deux pas de la gare de Lausanne , les imposants cubes de béton des nouveaux musées ne font pas l'unanimité. Un troisième bâtiment sera construit, mais il sera moins ostentatoire . Surtout, une partie existante du poste directeur des CFF sera conservée. L’édifice actuel, qui ressemble à une tour de contrôle, sera complété et agrandi. Cette réaffectation et nouvelle construction verra le jour à côté d u Musée cantonal des b eaux- a rts (MCBA) inauguré en 2019.

Le projet gagnant a été présenté ce mardi. Le jury a désigné à l’unanimité le projet « KENNY », de l’architecte Rubén Valdez, basé à Lausanne. Même sur la maquette (photo ci-dessous), difficile de repérer cet ajout, tant il est discret. Le jury a d’ailleurs été sensible à la force visuelle de cet immeuble , qui n’entre pas en concurrence avec les autres bâtiments du site, indique Plateforme 10.

Le discret ajout (en rouge), entre le MBCA et l a plaque tournante , sur la maquette de Plateforme 10 .

Le s salles de ce bâtiment d’accueil, en sous-sol et dans les étages, serviront pour des expositions, d es conférences, d es concerts ou encore des ateliers d'artistes . Aux alentours, l’esplanade et l a plaque tournante de l’ancien dépôt des locomotives s eront végétalisés . Les projets d e ce concours d’idées seront exposés du 15 au 26 novembre dans le bâtiment du Musée de l’Elysée et du Mudac. L’échéancier pour la suite, notamment le concours d’architecture, n’est pas encore connu.