Tchad : Une dispute entre chercheurs d’or dégénère et fait une centaine de morts

Les heurts meurtriers se sont produits le 23 mai dernier dans une zone de non-droit à la frontière avec la Libye, entre plusieurs groupes d’orpailleurs, ont annoncé lundi les autorités tchadiennes.

Une centaine de personnes ont été tuées, et au moins quarante autres blessées, il y a une semaine dans des heurts entre orpailleurs à Kouri Bougoudi, dans une région reculée et désertique du nord du Tchad, une zone de non-droit frontalière avec la Libye. Les heurts sont partis le 23 mai «d’une banale dispute» entre deux chercheurs d’or «qui a dégénéré», a affirmé par téléphone le général Daoud Yaya Brahim, ministre de la Défense.

La région, dans l’immense massif montagneux et désertique difficilement accessible du Tibesti, est truffée de mines exploitées le plus souvent clandestinement par une multitude de chercheurs d’or venus de tout le pays et des États voisins, Libye, Niger et Soudan, sur une terre et sous un climat hostiles qui rendent les lieux difficilement contrôlables par les autorités.