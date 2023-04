Zurich: Une dispute entre deux femmes se termine par un décès

Mardi, la police cantonale zurichoise a découvert deux personnes âgées de 65 et 68 ans grièvement blessées dans un immeuble à Mönchaltorf (ZH). Selon les premières investigations, la femme de 68 ans a blessé l’autre avec un couteau et s’est ensuite mutilée avec cette lame. L’auteure présumée a été arrêtée provisoirement après les faits et a été hospitalisée à l’Hôpital universitaire de Zurich en raison de ses graves blessures. Elle est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi.