Suisse

Une division en régions coûterait moins cher au système de santé

Près de 750 millions de francs pourraient être économisés chaque année avec un modèle de soins divisant la Suisse en cinq à sept régions, estime un expert de la société d’audit PwC.

Le système de santé suisse régit par le droit cantonal coûte plus cher que s’il était divisé en régions plus grandes, rapporte la NZZ am Sonntag, se référant à une étude de l’assureur Helsana.