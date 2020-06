Maroc

Une dizaine d'arrestations pour «avortement illégal»

Une opération de police s’est déroulée mardi dans une clinique de Marrakech, suspectée de pratiquer des IVG. Une pratique passible de prison dans ce pays.

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) reste passible de six mois à cinq ans de prison au Maroc.

Le propriétaire de la clinique, un médecin de 77 ans, quatre infirmières et six clients, dont une mineure de 17 ans, ont ensuite été interpellés pour «implication présumée dans la pratique courante d'avortement illégal, détournement de mineur, adultère et complicité», selon la même source.