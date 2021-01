Coronavirus : Une «dizaine de cas» du variant britannique en France

Le variant britannique du Covid-19 circule à Paris et dans l’Hexagone depuis fin décembre. Pour sa part, l’Iran vient aussi d’enregistrer son premier cas.

«Une dizaine de cas suspectés ou avérés» du variant britannique du coronavirus ont pour l’instant été repérés en France, ont annoncé mardi les autorités françaises qui «s’inquiètent» de sa transmissibilité plus importante.

«À ce stade, nous avons une dizaine de cas suspectés ou avérés de variant anglais», a déclaré le ministre français de la Santé Olivier Véran sur la radio RTL. «C’est un variant qui nous inquiète et pour lequel nous déployons des moyens logistiques et diagnostiques très importants», a-t-il poursuivi.

Reconfinement total

L’Angleterre et l’Écosse ont annoncé lundi leur reconfinement total face à l’envolée de l’épidémie de Covid-19, attribuée au nouveau variant du coronavirus qui circule au Royaume-Uni. Les deux autres provinces du Royaume-Uni, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles, avaient déjà instauré leur troisième confinement juste après Noël.

«Il est clair que nous devons faire plus» pour «prendre le contrôle» de ce variant plus contagieux, a déclaré lundi le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Selon les premières données, il est nettement plus contagieux que le virus classique. Même s’il ne semble pas être intrinsèquement plus dangereux, le fait qu’il soit plus transmissible augmente le risque de saturation des hôpitaux par des malades du Covid-19.