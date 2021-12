Neuchâtel : Une dizaine de cas positifs à l’hôpital du Val-de-Ruz

Un foyer de contaminations a été découvert ce week-end sur le site. Un dépistage systématique est en cours et les visites interdites jusqu’à nouvel avis.

Ce sont à la fois des patients et des soignants qui ont été testés positifs.

Il y a un foyer de contaminations sur site du Val-de-Ruz du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNE) à Landeyeux. Une dizaine de patients et de soignants ont été testés positifs au Covid-19, ce week-end, communique le Réseau, ce lundi.

Un dépistage systématique des collaborateurs et des patients est en cours. En attendant les résultats, toute visite est interdite. Le RHNE annonce également qu’un point de la situation sera fait mercredi, afin de savoir s’il est possible de réinstaurer des visites aux patients non infectés par le coronavirus pour le week-end de Noël.