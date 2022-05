Variole du singe : Une dizaine de cas suspects au Canada, un confirmé aux USA

Après l’Europe, l’Amérique du Nord rapporte elle aussi des cas potentiels de variole du singe, une maladie peu fréquente.

Les autorités sanitaires de la métropole canadienne de Montréal examinent plus d’une dizaine de cas suspects de variole du singe, a rapporté mercredi la chaîne publique Radio-Canada, tandis que les États-Unis ont confirmé un cas originaire du Canada.

Cette maladie peu fréquente se manifeste généralement par de la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées sur les mains et le visage, comme une varicelle.

«Le cas ne présente aucun risque pour le public, et la personne est hospitalisée et en forme», ont indiqué dans un communiqué les autorités du Massachusetts, qui collaborent avec les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale du pays.