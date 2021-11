Turquie : Une dizaine de personnes piégées par l’effondrement d’un immeuble

Un bâtiment s’est écroulé mardi soir à Malatya, dans l’est de la Turquie. Treize personnes ont déjà été secourues, les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants.

Une dizaine de personnes étaient coincées mardi soir après l’effondrement d’un immeuble commercial à Malatya, dans l’est de la Turquie, et treize autres avaient été secourues, ont rapporté des responsables locaux. «Environ vingt personnes» se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’accident, survenu peu avant 17 h locales (15 h en Suisse), a déclaré le gouverneur de la province de Malatya Aydin Barus à la chaîne privée A Haber.

Plus de deux heures après le début des opérations de secours, une dizaine de personnes se trouvaient toujours prises au piège des décombres, selon la chaîne de télévision Haberturk. Treize personnes ont été secourues et conduites à l’hôpital, selon l’Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (Afad). «Les opérations de recherche et de secours se poursuivent», a indiqué sur Twitter le responsable de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun. Deux des blessés se trouvaient dans un état grave, a précisé la chaîne NTV.