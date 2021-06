Afrique : Une «dizaine de policiers» tués dans le nord du Burkina Faso

Un détachement des forces de l’ordre burkinabè est tombé dans une embuscade lundi soir dans les environs de Barsalogho, selon des sources de sécurité.

Bilan provisoire

Onze djihadistes «neutralisés»

La dernière embuscade contre des membres des forces de défense et de sécurité dans le nord du Burkina, la zone du pays la plus touchée par les attaques djihadistes, remonte à fin avril, lorsqu’un détachement militaire avait été attaqué près de Yirgou. Quatre soldats avaient été tués.

Lundi, l’armée burkinabè a annoncé avoir «neutralisé» (ndlr: tué) onze djihadistes et détruit trois bases «terroristes» entre le 14 et le 16 juin, lors d’une opération antidjihadiste dans la région de l’Est.

Une «dizaine de terroristes» avaient déjà été «neutralisés» lors d’opérations de ratissage entre le 7 et le 13 juin, après un massacre imputé à des djihadistes présumés dans le village de Solhan (Nord-Est). Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes, selon le gouvernement et 160 selon des sources locales, ont été tuées dans l’attaque de Solhan, près de la frontière avec le Niger.

Cette attaque est à ce jour la plus meurtrière depuis le début de la rébellion djihadiste au Burkina Faso, il y a six ans, qui a fait plus de 1400 morts et contraint un million de personnes à fuir leur foyer.