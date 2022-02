Genève : Une dizaine de talibans sont arrivés dimanche en visite diplomatique

Des membres du pouvoir afghan seront reçus par des diplomates suisses et étrangers, tout comme par la Croix-Rouge, entre autres.

Des talibans sont arrivés dimanche à Genève et vont y rencontrer des représentants d’ONG et de la Croix-Rouge, ainsi que des diplomates suisses et étrangers, indique l’AFP, revenant sur une information de la RTS. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a précisé à l’AFP que cette visite «ne constitue pas une légitimation, ni une reconnaissance» du régime qui a pris le pouvoir en août 2021.