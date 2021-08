Schwytz : Des embarcations partent en fumée, des dégâts à plus d’un million

Le feu s’est propagé à des bateaux amarrés au port de Lachen (SZ). Les dégâts devraient dépasser le million de francs.

Peu après minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, la police a été alertée pour un départ de feu sur deux bateaux dans le port de plaisance Spreitenbach à Lachen (SZ) sur le lac des Quatre-Cantons. À leur arrivée, les pompiers ont constaté que d’autres embarcations étaient également en flammes. Au total, dix voiliers et hors-bords ont brûlé, tandis que plusieurs autres esquifs ont été endommagés.

Une centaine de pompiers de Lachen (SZ) et d’Altdorf (UR), ainsi que l’unité de sauvetage du lac de Pfäffikon (SZ) sont intervenus. Ces derniers ont entre autre posé un barrage flottant pour éviter que du carburant se répande dans le lac. Par chance, personne n’a été blessé. Les dégâts matériels ne sont pas encore chiffrés mais ils devraient dépasser le million de francs. Les causes du départ de feu ne sont pas connues et font l’objet d’une enquête, a indiqué lundi la police cantonale schwytzoise.