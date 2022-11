Terrorisme : Une djihadiste américaine condamnée à 20 ans de prison

Entre 2012 et 2019, Allison Fluke-Ekren a soutenu des organisations djihadistes en Libye, Irak et Syrie, où elle a fourni un entraînement militaire à plus de 100 femmes. En juin, elle a reconnu avoir appris à ses comparses, dont certaines n’avaient que 10 ou 11 ans, à manier des fusils d’assaut ou des ceintures d’explosifs.

Projets d’attentats

Rien pourtant ne semblait la destiner à un tel parcours. Née Allison Brooks, elle grandit dans une ferme, a une scolarité sans histoire et se marie dans une église méthodiste à la fin des années 1990. Devenue madame Fluke, elle a deux enfants avant de divorcer. Elle se remarie rapidement avec un homme nommé Volkan Ekren et se convertit à l’islam. En 2008, le couple – qui aura au total cinq enfants – part s’installer en Égypte, où elle entame sa dérive radicale.

En 2011, la famille déménage en Libye. Selon le Ministère américain de la justice, son époux dérobe des documents après l’attaque du consulat américain de Benghazi, et elle l’aide à les analyser et à les résumer pour le compte d’Ansar al-Charia, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Ils rejoignent la Syrie vers 2012, où son époux devient sniper pour l’EI. Forte d’une connaissance des armes acquise dans la ferme de ses parents, elle est chargée de former les autres femmes aux rudiments de l’usage des AK-47 et grenades.