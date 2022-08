Tennis : Une double lauréate de Wimbledon va se marier avec son entraîneur

La Tchèque Petra Kvitova, vainqueur de Wimbledon en 2011 et 2014, a annoncé ses fiançailles avec Jiri Vanek, son mentor depuis 2016.

Petra Kvitova et Jiri Vanek collaborent depuis 2016.

Petra Kvitova, double lauréate tchèque de Wimbledon et récente finaliste à Cincinnati, a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux ses fiançailles avec son entraîneur Jiri Vanek, à Londres. «Une bonne nouvelle que nous voulions partager avec vous... J'ai dit «oui» dans mon endroit fétiche», a écrit sur Twitter l'actuelle No 21 mondiale en commentant une photo du couple au All England Club à Londres.