Militantisme: Une drag-queen au service de la protection de l’environnement

On aperçoit une drag-queen sur un sentier de randonnée. Elle est vêtue d’une étonnante robe faite de déchets et tient un petit papier d’emballage dans la main. «Si tu arrives à rester avec ton petit ami insignifiant pendant deux ans, tu peux très bien garder avec toi ce morceau de déchet cinq minutes de plus», clame-t-elle.

Cette courte scène devient virale. Trois millions de vues sur Instagram, 1,3 million sur TikTok. C’est l’une des vidéos les plus regardées de Pattie Gonia. Et elle incarne tout ce que la drag-queen et activiste américaine représente: la protection de l’environnement, l’humour, et un côté dramatique.

Le lien entre le drag et la justice sociale

Pattie Gonia est un personnage artistique créé par Wyn Wiley. Le photographe américain associe en Pattie ses deux plus grandes passions: le drag et la protection de l’environnement. D’où ce nom de Pattie Gonia – en référence à la marque populaire Patagonia, spécialisée dans les articles outdoor.

Si cette drag-queen est issue du milieu du divertissement, elle est également là pour faire passer un message au monde entier. Et ce dernier semble l’écouter, puisque Pattie Gonia a 525 000 followers sur Instagram et 152 000 sur TikTok.

Dans une interview accordée au Vogue américain, Pattie explique qu’elle est loin d’être la première drag-queen à associer le drag à des causes sociales: «Beaucoup de gens ignorent que le drag prend ses racines dans la justice sociale. Les drag-queens, principalement des Queens of Color, ont été en première ligne dans le mouvement des droits des gays. Aujourd’hui, mon objectif est d’honorer ces racines originelles, mais aussi de participer à la justice environnementale.»

De grandes marques d’outdoor, comme The North Face, collaborent également avec Pattie Gonia:

Plus de temps dans la nature

En suivant Pattie Gonia sur les médias sociaux, on pourrait croire qu’elle se pavane jour après jour dans la nature, seule et en talons hauts. Mais ce serait réducteur de penser cela, car l’aspect communautaire et la dimension sociale font partie des piliers du travail de la drag-queen. Elle a récemment cofondé l’ONG The Outdoorist Oath. Cette organisation a pour but d’inciter le plus grand nombre de personnes possibles à protéger l’environnement. Un autre projet qui tient à cœur à la drag-queen se nomme Brave Trails. Il s’agit d’un camp d’été pour les jeunes queers qui vise à rendre l’Outdoor-Community plus inclusive.

Pattie Gonia s’engage pour que tout le monde passe plus de temps dans la nature. «Si nous tombons amoureux de la nature, nous serons mieux armés pour nous battre et nous engager en sa faveur», affirme-t-elle dans le magazine britannique Vogue.

Pattie Gonia a également partagé avec Vogue ses principaux conseils pour se connecter davantage à la nature. Des exemples? «Découvre la nature cachée près de chez toi» ou encore «Tu n’as pas besoin d’équipements coûteux».

Que ce soit dans le cadre de la mission qu’elle s’est donnée, de ses fantastiques vêtements ou du contenu de ses vidéos, Pattie Gonia remet toujours la nature au centre de ses inspirations. «J’aime utiliser le drag comme terrain de jeu pour représenter la beauté que je vois dans la nature», note-t-elle. Dans cette vidéo, Pattie Gonia évoque le bruant des prés, un petit oiseau, afin de contextualiser le réchauffement climatique. D’ailleurs, comme le déclare la drag-queen dans le magazine Outside, «les oiseaux sont les drag queens des airs».

