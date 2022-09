Miami : Une drag-queen confondue avec Lady Gaga

C’est une séquence qui ne dure que quelques secondes, mais son contenu vaut le détour. Sur les images prises le 17 septembre 2022 à l’issue du concert de Lady Gaga à Miami, on peut voir une femme traverser la foule composée visiblement de fans de la chanteuse ( qui jouera dans «Joker: Folie à deux» ) et escortée par un agent de sécurité prenant son job très au sérieux.

Brésilienne, Penelopy Jean se transforme en Lady Gaga depuis une dizaine d’années, relate NBC News qui a pu s’entretenir avec elle. «Je quittais le concert avec mes amis et quand je me suis retournée, six gardes étaient autour de moi. J’ai perdu mes amis et j’ai commencé à paniquer. Je suis certaine que c’est ce que ressent Gaga tout le temps», a-t-elle confié. Penelopy espère que celle qui a écrit et composé une chanson pour «Top Gun: Maverick» aura l’occasion de voir la vidéo: «Je pense que ça la fera rire.»