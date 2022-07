AVS 21 : Une droite féminine milite pour la réforme, l’USS soupire

Une alliance de femmes de partis de droite se positionne en faveur de la réforme de l'AVS, soumise au peuple le 25 septembre. De son côté, l’Union syndicale suisse affiche son agacement.

AFP

Ce lundi 4 juillet, l’Alliance interpartis des femmes pour l'égalité dans la prévoyance vieillesse a présenté dans un communiqué, puis devant la presse à Berne, ses arguments en faveur de la réforme AVS 21, soumise au peuple le 25 septembre prochain.

«L'égalité n'est pas une voie à sens unique! Nous attendons aussi des améliorations substantielles dans la possibilité d'exercer une activité professionnelle, l'application d'un salaire égal pour un travail égal et une meilleure assurance des revenus, souvent plus bas dans la prévoyance professionnelle», a déclaré la conseillère nationale Kathrin Bertschy (PVL/BE). En effet, il existe en Suisse un écart entre les rentes des deux sexes d'environ 20'000 francs par an au détriment des femmes.

«Aucune amélioration ne sera obtenue si les femmes prennent leur retraite plus tôt, mais seulement si leurs revenus sont plus élevés et mieux assurés», a toutefois précisé de son côté la conseillère nationale Céline Amaudruz (UDC/GE).

Sur un pied d'égalité

Une véritable égalité implique aussi de meilleures rentes de caisse de pension. Si les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne les rentes AVS, ce n'est toujours pas le cas à l’égard du deuxième pilier. «Dans le cadre de la réforme de la LPP en cours, les rentes des caisses de pension pour le travail à temps partiel et les faibles revenus doivent être améliorées de manière substantielle; avec une déduction de coordination en pourcentage, nous obtenons la même qualité d’assurance», a expliqué la conseillère nationale Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR/SG).

L’Alliance féminine pointe du doigt également un potentiel d'amélioration dans les conditions-cadres et le financement de l'accueil de la petite enfance. «Il faut à présent une garde d'enfants extra-familiale abordable et de qualité, afin que les femmes ne soient pas involontairement sous-employées, mais qu'elles puissent rester actives et mieux assurées à la retraite», a souligné Christina Bachmann-Roth, présidente des femmes du Centre.

Vive réaction du côté de l’USS