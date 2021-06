Genève - Une drôle de manufacture vouée à la transition verte

Un laboratoire géant consacré à l’artisanat, à la transition écologique et au recyclage: la manufacture collaborative, au MACO, que l’on peine à définir tant le concept détonne, a pris ses quartiers en bordure de la ZIC, la zone industrielle des Charmilles. Dans ce bâtiment de 1300 m2, six associations (un nombre voué à croître) se sont attelées à faire l’expérience à grande échelle de l’économie circulaire, autrement dit à produire en limitant au maximum le gaspillage de ressources. «Durabilité, échange, mutualisation» en sont les maîtres mots, synthétise Julien Rey, le coordinateur de l’ensemble, qui fonctionne depuis le début de l’année mais sera formellement inauguré lundi en présence des autorités de la Ville de Genève, qui subventionne le projet.

Trésors issus des chantiers

Au rez-de-chaussée, véritable temple de la récupération, se trouve «La Ressourcerie». Trois associations y participent. Materium récupère, revalorise et revend des matériaux réutilisables. Bois, métal, mobilier, sanitaires, tissus, etc. «Ils se fournissent notamment sur les chantiers de déconstruction, comme celui de la caserne des Vernets», explique Julien Rey. Tout ce qui peut revivre est considéré. «Ils ont aussi amassé des centaines de boules à facettes, par exemple.» Tout un chacun peut venir y trouver son bonheur, dont les étudiants de la HEAD, friands des lieux.

Scie circulaire et machine à hot-dog

La Manivelle, elle, est une «bibliothèque d’objets». Les membres peuvent y emprunter une scie circulaire, une machine à hot-dog, ou une tente de camping, au hasard, l’idée étant d’éviter d’acheter ce que l’on n’utilisera qu’une fois dans sa vie – et donc d’éviter la surconsommation, et la ruine. Sipy, enfin, est un troc d’habits. «Tu déposes des habits dont tu ne veux plus, tu obtiens des crédits qui te permettent de repartir avec d’autres. Bref, tu chines gratuitement», résume le maître des lieux.

Des ateliers très pointus

Changement d’ambiance au premier étage, avec La Fabrique. Là-haut règnent les ateliers. Fablab propose une machine-outil à commande numérique (CNC), sorte d’imprimante 3D permettant de réaliser des pièces en bois. L’objet est trop grand pour être installé chez un particulier, et trop cher pour certains professionnels. «L’idée, c’est de former les gens pour qu’ils puissent l’utiliser eux-mêmes.» Au Fil du geste propose un service similaire pour les métiers du textile, avec des machines à coudre professionnelles ou une brideuse numérique. Le Grand atelier, enfin, offre… un grand atelier, équipé de tous ce dont peut rêver un bricoleur. «Là aussi, nous pouvons former et accompagner. Les usagers ne sont pas membres, ils paient l’accès aux infrastructures, envisagées comme des services.»