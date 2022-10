Une éclipse partielle de Soleil sera visible mardi de l'Islande à l'Inde

Astronomie : Une éclipse partielle de Soleil sera visible ce mardi de l’Islande à l’Inde

La lune va venir cacher un morceau du soleil mardi au-dessus d’une partie de l’hémisphère Nord, dans une éclipse partielle d’environ deux heures qui n’assombrira pas le ciel mais qu’il faudra observer avec précaution. Le phénomène céleste démarrera mardi à 10 h 58 (heure suisse) en Islande pour s’achever au large de l’Inde à 15 h 02, en traversant l’Europe, l’Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient, précise l’Institut français de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l’Observatoire de Paris.

C’est au Kazakhstan que le soleil sera le plus caché

Une éclipse de Soleil se produit lorsque le soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Quand l’alignement est quasiment parfait, le cône d’ombre de la lune touche la surface de la Terre et obstrue l’intégralité du disque solaire: l’éclipse est totale. Cette fois-ci, l’ombre de la lune ne touchera pas le sol et «il ne sera nulle part possible d’assister à la disparition totale du soleil», explique l’Observatoire de Paris dans un communiqué.