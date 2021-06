Phénomène naturel - Une éclipse partielle du soleil se produira jeudi

Ce jeudi, nous pourrons observer une éclipse solaire partielle en Suisse. On aura l’impression que la Lune sera en train de «grignoter» le Soleil. C’est à 12 heures 13 que le phénomène sera le plus marqué à Genève et, à ce moment, 7% du Soleil sera caché. Après 13 heures, tout sera terminé.