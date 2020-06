Astronomie

Une éclipse solaire «cercle de feu» a ravi les habitants d’Afrique et d’Asie

Ce phénomène ne se produit qu’une à deux fois par an. Seulement 2% de la Terre étaient concernés.

De nombreux astronomes amateurs en Afrique et en Asie ont eu la chance d'observer dimanche pour le solstice d'été, une rare éclipse solaire de type «cercle de feu», malgré les restrictions imposées par le coronavirus et des conditions climatiques parfois défavorables.

Ce phénomène astronomique, qui ne se produit qu'une ou deux fois par an, a débuté peu après le lever du soleil au centre de l'Afrique. Il a traversé la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud, l'Ethiopie, avant de se diriger vers l'Asie, pour finir dans l'océan Pacifique, au sud de l'île de Guam, à 11h32 suisses, après avoir notamment traversé l'Inde et la Chine.

Déplacements interdits

Malgré tout, «c'était très excitant», a confié Susan Murabana, fondatrice avec son mari Chu du programme éducatif «Travelling télescope» (le télescope itinérant). Installés avec leur télescope sur le toit d'un quartier résidentiel, ils ont fait observer l'éclipse à des dizaines de personnes, via les plateformes Facebook et Zoom.

En temps normal, elle et son mari auraient probablement emmené des gens camper près du lac Magadi (sud), où le ciel est généralement plus dégagé. Mais en raison du coronavirus, les mouvements vers et hors de Nairobi sont interdits.