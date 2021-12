Astronomie : Une éclipse solaire totale est survenue en Antarctique

Samedi, quelques chanceux ont pu observer une éclipse solaire totale, à environ 1000 km au nord du Pôle sud.

Une éclipse solaire totale a fait passer samedi tôt l’Antarctique de l’été à l’obscurité, dans un spectacle astronomique rare auquel ont assisté une poignée de scientifiques et d’amateurs de sensations fortes, et d’innombrables pingouins.

Quelque 40’000 dollars

Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre, projetant son ombre sur la Terre. Pour qu’elle soit totale, le soleil, la lune et la Terre doivent être directement alignés. La totalité n’était visible qu’en Antarctique, pour le plus grand plaisir d’un petit groupe de scientifiques, experts et aventuriers, qui ont payé quelque 40’000 dollars (environ 41’517 francs) pour avoir ce privilège.