Chili : Une éclipse totale de Soleil menacée par les intempéries

Plus de 100’000 personnes espèrent assister à une éclipse totale de Soleil lundi, dans la région de l’Araucanie, au sud du Chili.

Les milliers de touristes et de scientifiques ayant afflué dans la région chilienne de l’Araucanie (sud) pour assister à une éclipse totale de Soleil lundi, pourraient voir ce spectacle gâché par les nuages et les pluies qui tombaient samedi. Les prévisions météorologiques indiquent une probabilité de pluie de 100% pour lundi à 13H00 (locales, 17H00 en Suisse) à Pucon, au moment de l’alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil.