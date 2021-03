Vaud : Une école à ciel ouvert à Bex

EducaTerre va ouvrir une classe dans la nature à la Pépinière des Devens, dès la rentrée prochaine. Une trentaine d’élèves sont pré-inscrits. Une école de ce type existe déjà de l’autre côté du Rhône.

Cette antenne dans le Chablais vaudois sera la deuxième d’EducaTerre, après celle ouverte à Uvrier (VS) en 2015. Le principe d’école en plein air est une éducation centrée sur la nature et l’environnement qui passe par des cours donnés autant que possible à l’extérieur, en suivant le rythme d’apprentissage de chacun et en favorisant l’interaction. Des enseignants romands peuvent se former à l’école en forêt en suivant un programme mis en place par le WWF et l'organisation Silviva.