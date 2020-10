Afrique : Une école attaquée au Cameroun, au moins huit enfants tués

Depuis près de trois ans, des groupes séparatistes et l’armée s’affrontent dans les deux régions camerounaises anglophones.

Huit enfants ont été tués et une douzaine d’autres blessés samedi dans l’attaque de leur salle de classe dans une école du Cameroun anglophone, en conflit depuis près de trois ans, un crime «horrible» vivement condamné par la classe politique camerounaise et l’Union africaine.

L’attaque a eu lieu à Kumba, dans la région du Sud-Ouest, où «au moins huit enfants ont été tués par des coups de feu et des attaques à la machette. Douze autres ont été blessés et emmenés dans des hôpitaux locaux», a indiqué le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) au Cameroun dans un communiqué.

«Horreur absolue»

Depuis près de trois ans, des groupes séparatistes et l’armée s’affrontent dans les deux régions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où vit l’essentiel de la minorité anglophone, dont une partie s’estime marginalisée par la majorité francophone du pays.

«Actes de barbarie»

«Le boycott des écoles était une stratégie des séparatistes ces dernières années. 700'000 jeunes environ étaient en dehors du système scolaire à cause du conflit», a expliqué à l’AFP Arrey Elvis Ntui, analyste senior du groupe International Crisis au Cameroun. «Le gouvernement et la société civile anglophone ont mis beaucoup de pression sur les groupes séparatistes pour que leurs enfants retournent à l’école, et des écoles qui étaient fermées depuis des années ont commencé à rouvrir», a-t-il poursuivi.

Plus de 3000 morts

Les combats au Cameroun anglophone, mais aussi les exactions et meurtres de civils par les deux camps, selon de nombreuses ONG, ont fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700’000 personnes à fuir leur domicile. «Les forces de sécurité et les séparatistes armés ont à plusieurs reprises, chacun de leur côté, attaqué des hôpitaux et du personnel médical» au cours des derniers mois, avait affirmé l’ONG HRW en juillet.