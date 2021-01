L’école privée Brechbühl, située en Vieille-Ville, a été fermée ce vendredi, et le restera pour dix jours au moins. Les autorités sanitaires cantonales ont pris cette décision en raison d’une « importante flambée de cas » , comme l’explique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé: « Plusieurs élèves et plusieurs enseignants ont été testés positifs malgré le respect des mesures barrière et du plan de protection » , déclare-t-il. Le variant anglais ayant été détecté, « la transmissibilité est élevée et le principe global de précaution s’applique dans cette situation. »