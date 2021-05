Genève - Une école français-arabe bilingue ouvre à la rentrée

Jusqu’à présent, elle officie à la tête d’une association, Arabomania, qui dispense des cours les mercredis et les samedis. «Là, le but, c’est que les enfants deviennent vraiment bilingues. L’objectif est inatteignable avec deux-trois heures par semaine. Et les plus grands peinent parfois à venir, car ils voient ça comme une contrainte en plus de l’école.»