Zurich : Une école introduit la catégorie «genre neutre»

Sur le formulaire permettant d’annoncer la personne qui a la responsabilité d’un élève, la case «X» a été ajoutée à celles de Madame et Monsieur.

Selon Janna Kraus, de Transgender Network Switzerland (TGNS), association nationale créée par et pour la population transgenre, de leurs proches et leurs ami.e.s, de plus en plus d’institutions et entreprises franchissent le pas. «Nous en sommes heureux. Proposer une variante supplémentaire est logique et utile.»