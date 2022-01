Royaume-Uni : Une école ne veut plus porter le nom de J.K. Rowling

L’établissement avait baptisé l’un de ses bâtiments en honneur de la créatrice de Harry Potter. Mais après la polémique créée par les propos jugés transphobes de la romancière, il l’a renommé.

Getty Images via AFP

Stephen Mansell, directeur de l’école, a expliqué que son établissement voulait créer «une communauté scolaire dynamique, inclusive et démocratique, où nous encourageons les élèves à devenir des citoyens indépendants et confiants».

L’ensemble de l’école a voté

«À l’automne 2021, nous avons revu et renommé l’un des bâtiments de l’école, suite à de nombreuses demandes d’élèves et du personnel, ainsi qu’à un vote de l’ensemble de l’école», a-t-il poursuivi.

Un bulletin d’information de l’école datant de juillet avait indiqué que ses six bâtiments portaient le nom de «citoyens britanniques qui ont excellé». «Cependant, à la suite de nombreuses demandes d’étudiants et de membres du personnel, nous réexaminons le nom de notre bâtiment rouge «Rowling» à la lumière des commentaires et des opinions de J.K. Rowling sur les personnes trans», était-il précisé.