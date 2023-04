Haute-Savoie (F): l'école de Boëge touchée par une allergie mystère  

Des tests sanguins ont décelé une allergie non identifiée. Celle-ci se manifeste après une demi-heure de présence à l’école, mais les traitements sont inopérants. Finalement, les deux élèves ont été déscolarisés en janvier et étudient à domicile. Leurs camarades continuent à avoir des symptômes plus légers. La commune a fait nettoyer le mobilier de la classe, vérifier la ventilation, rien n’y a fait. L’agence régionale de santé a ouvert une enquête épidémiologique et des analyses de l’air sont en cours dans l’espoir de résoudre l’énigme.