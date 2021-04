«Pacifier la situation». La Direction générale de l’enseignement obligatoire vaudois (DGEP) décrivait ainsi en 2016 la mission à réussir au sein de l’École romande d’arts et communication (ERACOM). Le directeur et son adjoint avaient été démissionnés après des années de tensions à l’interne et l’audit d’un ancien juge mandaté par le Conseil d’État.