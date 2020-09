J'habite à côté de l'école de la Roseraie, dont la construction date sûrement du début du siècle dernier. Elle est toujours en bon état (et très belle en plus). Par contre, les écoles en béton des années cinquante ou soixante semblent être bonnes pour la casse après guère plus de quarante ans.

Chris 03.09.2020 à 09:28

En raison "du Boum démographique"... Pour nos politiciens y-a-t'il un seuil de tolérance à la population Suisse? J'aimerais juste comprendre car nous sommes le pays le plus peuplé (au km2) d' Europe et de loin. Ça a des coûts immenses sur l'infrastructure. Quand est-ce que l'on dit stop? En même temps on parle de ménager les ressources et l'environnement. C'est tellement paradoxal que c'est comme si on faisait expres pour tout foutre en l'air. C'est quoi le plan pour l'avenir "Suisse". Je loupe quelque chose ici?